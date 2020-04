Armenia-Usa: coronavirus, ministro Esteri Mnatsakanyan ringrazia per assistenza finanziaria

- Il ministro degli Esteri dell'Armenia Zohrab Mnatsakanyan ha avuto una conversazione telefonica con il vice Segretario di Stato facente funzioni presso l'Ufficio degli affari europei ed eurasiatici Philip Reeker. Lo riferisce una nota del dicastero armeno, secondo cui il colloquio si è svolto su iniziativa della parte statunitense. I due interlocutori si sono scambiati opinioni sulle sfide derivanti dalla diffusione del coronavirus e delle misure volte ad affrontare questa minaccia, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale e del coordinamento degli sforzi. Mnatsakanyan ha espresso gratitudine al governo degli Stati Uniti per aver fornito all'Armenia assistenza finanziaria per la lotta contro il coronavirus e ha manifestato solidarietà per la lotta contro l’epidemia in corso negli Usa.(Res)