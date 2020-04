Coronavirus: Castelli, in nuovo decreto reddito di emergenza e attenzione a imprese

- Il decreto di marzo era un primo pezzo. Nel decreto di aprile ci sarà molto di più. Lo ha detto la viceministro dell'Economia, Laura Castelli (M5s), ai microfoni di "L’Italia s’è desta", su Radio Cusano Campus. "Aggiungeremo il reddito di emergenza che servirà a dare un aiuto concreto a quelle persone che dichiareranno di non avere niente. E poi la parte importante sulle imprese, che tenendo la saracinesca chiusa hanno la necessità di una serie di cose. Sul credito alle imprese abbiamo visto la difficoltà a far applicare quello che noi abbiamo scritto nella legge, quindi su questo stiamo lavorando intensamente e siamo convinti che la situazione vada risolta il più presto possibile. Sulle preoccupazioni di Confindustria, Castelli ha detto: "Condivido la necessità di programmare il dopo, di non perdere tempo perché le aziende non possono resistere troppo e rischiamo che ne restino chiuse più di quelle che pensavamo. Secondo me è giusto pensare a come le aziende devono ripartire, si spera tutti di fare molto velocemente, ma prima c'è la salute. Mi auguro che questi due tempi coincidano", ha concluso Castelli.(Rin)