Trasporto aereo: Air China registra incremento utili del 2,1 per cento nel 2019 (2)

- Il fattore di carico complessivo dei passeggeri è aumentato leggermente, di 0,42 punti percentuali, salendo all'81 per cento. Tuttavia, il gruppo ha registrato un calo dei rendimenti del 2,2 per cento per l'anno. Al 31 dicembre 2019, le disponibilità liquide ammontavano a 8,9 miliardi di yuan (1,25 miliardi di dollari), superiori ai 6,8 miliardi con (circa 959 milioni di dollari) con cui è iniziato l'anno. Air China ha chiuso l'anno con 694 aerei passeggeri. Quest'anno sta cercando di introdurre 37 nuovi aeromobili, incluso il jet regionale Comac ARJ21, che ha ordinato l'anno scorso. Il gruppo sta cercando di non prendere in consegna alcun aereo Boeing 737 Max nei prossimi tre anni. Air China ha in ordine 12 737 Max 8, mentre la controllata Shenzhen Airlines ne ha dieci. Entrambi i vettori hanno attualmente 737 Max in giacenza, in quanto sono oggetto di una sospensione dal servizio in tutto il mondo a seguito di due incidenti mortali. (Cip)