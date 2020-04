Varese: incendio nel centro storico Caronno Pertusella, distrutto cascinale

- Poco dopo le 23.30 di martedì sera a Caronno Pertusella, comune del basso varesino, è scoppiato un furioso incendio in un cascinale nel centro storico. Sul posto sono interventi sette automezzi dei vigili del fuoco, provenienti dal comando di Milano e dai vicini distaccamenti di Saronno e Busto Arsizio. Il rogo che fortunatamente non ha causato feriti, ha completamente distrutto il cascinale contente al suo interno mezzi e attrezzature agricole ad eccezione di un trattore che il proprietario è riuscito a tirar fuori prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono stati impegnati diverse ore per controllare l'incendio e arginare le fiamme per evitare che potessero coinvolgere edifici vicini. (Rem)