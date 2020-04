Coronavirus: Crimi, possono uscire solo bambini, nessun allentamento misure

- Il viceministro dell'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ai microfoni di Rai Radio1, è tornato a parlare della circolare del ministero che autorizza le passeggiate per i ragazzi minori accompagnati dai bambini. Il viceministro ha voluto chiarire che "la circolare dà indicazioni agli agenti di polizia su ciò che è considerata necessità o meno. È chiaro a tutti che se un bambino di due anni vive in un appartamento di 40 metri quadri, dopo due settimane di isolamento, farlo uscire forse è una necessità ancora più importante di portare fuori il cane tutti i giorni più volte al giorno". "I bambini - ha chiarito - non capiscono ciò che sta succedendo ed hanno bisogno di essere accompagnati in questo momento, quindi è una necessità portare fuori i bambini piccoli. Nessuno pensi che questo sia un allentamento dei controlli: se qualcuno pensa che uscire di casa con un 15enne sia una scusa non ha capito nulla". Per Crimi, "Un bambino piccolo di un anno o due anni è necessario ogni tanto farlo uscire. È scritto bene che è una necessità: nessuno ne approfitterà, non c'è nessun allentamento" delle misure. (Rin)