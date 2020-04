Coronavirus: principe Alberto di Monaco dichiarato ufficialmente guarito

- Il principe Alberto di Monaco si è ripreso con successo dopo essere risultato positivo al coronavirus alcune settimane fa ed è pronto a ricongiungersi con la sua famiglia. È quanto si legge in una nota del Palazzo dei principi di Monaco, secondo cui i medici che hanno monitorato la salute di Alberto hanno comunicato che ora può terminare il periodo di autoisolamento. “Il principe è ufficialmente guarito e in buona salute”, si legge nella nota. Si riporta, inoltre, che Alberto si riunirà presto con la sua famiglia ma, allo stesso tempo, manterrà le misure di autoisolamento, in particolare per quanto riguarda i contatti con il governo e i suoi consiglieri. La notizia della positività del principe di Monaco è stata comunicata lo scorso 19 marzo, meno di due settimane fa. Stando agli ultimi dati forniti lunedì scorso, nel principato sono 49 i casi confermati di coronavirus, di cui uno già guarito e nessuna vittima. (Res)