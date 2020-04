Camera: oggi question time con i ministri Gualtieri, Bonetti, Amendola e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a facilitare l'erogazione del credito a famiglie e imprese, in considerazione delle recenti indicazioni della Banca centrale europea (Barelli – FI); sulle iniziative in ambito europeo volte al sostegno del sistema economico e bancario in relazione all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento al ruolo della Banca centrale europea (Fassina- Leu); sulle iniziative volte alla revisione della convenzione recentemente sottoscritta da Abi e parti sociali in materia di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, anche mediante la connessa assunzione da parte dello Stato della garanzia delle anticipazioni e dei costi dei relativi conti correnti (Molinari – Lega); sulle iniziative volte a garantire la liquidità delle imprese, con particolare riferimento all'ipotesi di prestiti garantiti dallo Stato (Fregolent – Iv). (segue) (Com)