Camera: oggi question time con i ministri Gualtieri, Bonetti, Amendola e Di Maio (2)

- La ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, risponderà a una interrogazione sulle misure volte al benessere psicofisico dei bambini in relazione alla quarantena legata all'emergenza Covid-19 (Rossini – Misto-Min.Ling). Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, risponderà ad una interrogazione sulle recenti misure in ambito economico adottate dalle istituzioni europee e iniziative a livello europeo a sostegno della ripresa economica (De Luca – Pd). Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponderà invece a interrogazioni sulle iniziative intraprese per supportare la Protezione civile e il commissario straordinario all'emergenza Covid-19 nel reperimento del materiale medico-sanitario sul mercato internazionale (Cabras – M5s); sui rilevanti aiuti economici erogati a Paesi esteri nel contesto dell'emergenza Covid-19 (Lollobrigida – Fd'I). (Com)