Coronavirus: Misiani (Pd), su tamponi in Lombardia necessario uno sforzo in più

- In Lombardia serve uno sforzo in più sui tamponi. Lo ha ribadito questa mattina ad "Agorà" su Rai3, il senatore del Pd e viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, secondo cui "il tema dei tamponi è assolutamente fondamentale. Io credo - ha spiegato - che in Lombardia sia necessario fare uno sforzo in più. Il Veneto ha fatto 22 tamponi per mille abitanti. La Lombardia è ad un livello pari alla metà, 11 per mille abitanti. Se noi non facciamo tamponi a persone che entrano in contatto con altre persone facciamo molta più fatica a contenere l'epidemia ed a riportare sotto controllo la situazione sanitaria". (Rin)