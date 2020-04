Kosovo: da oggi aboliti dazi alla Serbia e adozione graduale del principio reciprocità

- I dazi al 100 per cento imposti dal Kosovo sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia non esistono più, mentre il governo di Pristina del premier Albin Kurti adotterà gradualmente il principio di reciprocità nel commercio con i due paesi. La decisione presa lo scorso 21 marzo è stata riconfermata dal premier uscente Kurti, il quale ha spiegato che "questa decisione rimarrà in vigore fino al prossimo 15 giugno, quando valuteremo gli effetti dei nostri provvedimenti". Kurti ha ribadito ancora una volta che "il principio di reciprocità è uno strumento nelle relazioni fra Stati sovrani e riconosciuto dai principi generali del diritto internazionale", mentre ha osservato che "dall'entrata in vigore del Cefta, la Serbia ha introdotto una serie di ostacoli commerciali e non tariffari nei confronti del Kosovo, incluso il transito nel suo territorio e barriere di carattere politico, il che si è tradotto in un danno economico per gli esportatori e gli importatori, e in un alto disavanzo commerciale per il nostro paese". (segue) (Kop)