Kosovo: da oggi aboliti dazi alla Serbia e adozione graduale del principio reciprocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente Albin Kurti si è trovato sin dai primi giorni al governo, sotto la forte pressione statunitense per l'immediata abolizione dei dazi alla Serbia. Le tariffe alla Serbia "stanno danneggiando i cittadini del Kosovo ostacolando sia la crescita economica che la cooperazione regionale contro il Covid-19, incluse le dovute forniture", hanno ribadito pochi giorni fa in una dichiarazione congiunta Richard Grenell, inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Pristina e Belgrado, Matthew Palmer, inviato speciale Usa per i Balcani occidentali e vice assistente del segretario di Stato Usa e l'ambasciatore statunitense a Pristina Philip Kosnett. (segue) (Kop)