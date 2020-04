Coronavirus: Gallera, da dati elementi incoraggianti, dobbiamo stare a casa almeno altri 15 giorni

- “I dati incominciano a darci qualche elemento incoraggiante. Perché anche le terapie intensive hanno una riduzione degli accessi nell’ultima settimana. Siamo a metà del cammino che dobbiamo compiere e se questo virus lo abbiamo rallentato o bloccato lo dobbiamo solo perché ognuno di noi è stato in casa”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo in collegamento Skype alla trasmissione “Aria Pulita” su Tv7Gold in merito all'emergenza coronavirus. “Se rallentiamo, torniamo a come eravamo 10-12 giorni fa con la gente nei parchi, ha aggiunto Gallera osservando che: “Di fronte a una circolare che dice che si può uscire con genitore e figlio da oggi in poi rischiamo di avere tantissima gente per strada e di vanificare tutto, il virus non chiede il permesso a nessuno e poi travolge tutti. Dobbiamo stare a casa ancora, almeno per 15 giorni”. (Rem)