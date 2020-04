Coronavirus: Libano, 463 contagiati e 12 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero della Salute libanese, il bilancio dei contagi da coronavirus nel paese dei cedri ha raggiunto i 463 casi. Lo riferisce l'agenzia stampa libanese "Nna". Al 31 marzo, i decessi sono invece dodici. Nel quadro delle misure adottate dal governo libanese per arginare la diffusione del virus Sars-Cov-2 è stato proclamato lo stato di mobilitazione generale e adottato misure restrittive che prevedono la chiusura dell'aeroporto di Beirut, di tutti i porti e di tutti i valichi di frontiera terrestri fino al 12 aprile 2020. Sono attivi solo i trasporti di merci. E' vietato l’ingresso in Libano a tutti gli stranieri eccetto personale diplomatico, personale della missione Onu Unifil e delle organizzazioni internazionali, personale delle società attive nelle prospezioni petrolifere. Sono chiuse tutte le attività pubbliche e private non essenziali e la popolazione è invitata a limitare al minimo gli spostamenti, che sono vietati salvo casi di estrema urgenza e necessità dalle ore 19 alle ore 5 del mattino.(Lib)