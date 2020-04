Coronavirus: sequestrati oltre 1.500 flaconi di gel igienizzante a Reggio Calabria

- I carabinieri di Reggio Calabria hanno denunciato tre legali rappresentanti di attività commerciali, per aver ognuno per la parte di competenza, prodotto e commercializzato “gel igienizzanti antibatterici” in assenza della prevista autorizzazione ministeriale. Nello specifico, i carabinieri hanno condotto un’attività ispettiva presso centri commerciali e attività all’ingrosso siti in Reggio Calabria e provincia, rinvenendo esposti alla vendita, confezioni di gel igienizzante che vantava azioni di contrasto a batteri e “virus”. Dalle verifiche eseguite risultava che tali prodotti, essenzialmente cosmetici, venivano identificati come un “biocida” (sostanza capace di eliminare e rendere innocuo, qualsiasi organismo nocivo) senza essere mai stati autorizzati dal Ministero della Salute e pertanto traeva in inganno l'acquirente circa la qualità e gli effetti pubblicizzati. Le perquisizioni effettuate, nelle attività commerciali interessate, hanno portato al sequestro di oltre 1.500 confezioni di prodotto. Al termine delle attività ispettive, i tre legali rappresentati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di frode nell' esercizio nel commercio e mancanza di autorizzazione nell’ immissione in commercio di biocidi. (Ren)