Russia: coronavirus, su Google Play l’app per monitorare i cittadini di Mosca in quarantena

- Su Google Play, piattaforma per smartphone con sistema operativo Android, sarebbe presente da oggi l'applicazione per il monitoraggio sociale degli abitanti di Mosca attualmente in quarantena, una delle misure in vigore per affrontare l’emergenza del coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il fornitore ufficiale del software è il comune di Mosca. La descrizione dell'applicazione indica che è destinata "al monitoraggio sociale dei cittadini e alla richiesta di aiuto in caso di emergenza". Per l'installazione è richiesta l'autorizzazione ad accedere a quasi tutte le funzioni dello smartphone, dall’archivio dei dati alla fotocamera, sino ai classici contapassi, anche in background. Quasi tutti i commenti degli utenti riguardano la scarsa sicurezza dei dati trasmessi e sottolineano l’irragionevole dell'interesse dell'applicazione verso i contenuti presenti nello smartphone. Dalle nostre verifiche, tuttavia, l’app non sembra essere reperibile sulla piattaforma Android.(Rum)