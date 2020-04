Coronavirus: Marocco, 68 nuovi casi, 602 in totale

- Il ministero della Salute del Marocco ha annunciato che 68 nuovi casi di infezione da coronavirus sono stati confermati in 24 ore, fino a martedì alle 18:00, portando a 602 il totale dei casi confermati nel Regno. Il numero di decessi per il virus aumenta a 36 con la registrazione di tre nuove morti, mentre altre dieci persone sono guarite, portando così i casi a 24. I dati sono stati forniti dal direttore del dipartimento epidemiologia e controllo delle malattie presso il ministero della Salute, Mohamed El Youbi, in una dichiarazione alla stampa. (Mar)