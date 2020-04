Coronavirus: Gallera, valuteremo se attivare ordinanza che vanifichi circolare Viminale

- In merito alla circolare del ministero degli Interni che autorizza la passeggiata genitore-figlio “vedremo se c’è la possibilità di attivare un’ordinanza o altro che in qualche modo la vanifichino. Ora questo lo valuteremo con il presidente Fontana e ragioneremo”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo in collegamento Skype alla trasmissione “Aria Pulita” su Tv7Gold. (Rem)