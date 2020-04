Giappone: fiducia aziende ai minimi da sette anni

- Il tasso di fiducia degli operatori economici del Giappone è crollato tra gennaio e marzo 2020, segnando il quinto calo trimestrale consecutivo e il periodo negativo più lungo dalla crisi finanziaria globale del 2008. Lo certifica il periodico sondaggio Tankan, pubblicato oggi, primo aprile, dalla Banca del Giappone. L’indice è crollato a meno otto, dallo zero del trimestre ottobre-dicembre 2019. Si tratta della lettura peggiore dal 2013, anche se gli economisti consultati da “Nikkei” si aspettavano in media un dato ancora inferiore. L’esito del sondaggio traccia i contorni di un ambiente imprenditoriale in rapido peggioramento, anche se la situazione non appare ancora grave quanto pronosticato da alcuni osservatori: esito, secondo “Nikkei”, delle ricadute asimmetriche della pandemia di coronavirus sui diversi settori dell’economia giapponese, dei timidi segnali di ritorno alla normalità della Cina e, di contro, della rapida propagazione del coronavirus negli Usa. La Banca del Giappone si aspetta comunque un ulteriore calo dell’indice nel prossimo trimestre. (segue) (Git)