Indonesia: governo dimezza previsioni di crescita per il 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei casi confermati di coronavirus in Indonesia è aumentato a 1.528 nella giornata di ieri, 31 marzo, e il numero delle vittime è balzato a 136, secondo i dati forniti dal ministero della Salute di quel paese. Soltanto un mese fa, le autorità sanitarie indonesiane non avevano ancora confermato un singolo caso di contagio nel paese. L’Indonesia vanta una popolazione più giovane rispetto alla quasi totalità dei paesi industrializzati, con un’età media di circa 30 anni contro i 46 dell’Italia. Il paese sconta però una elevata incidenza di malattie non trasmissibili, come diabete e patologie cardiovascolari. (segue) (Fim)