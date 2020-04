Giappone: coronavirus, governo emana allerta per viaggi verso 50 paesi, inclusi Usa e Cina (3)

- Almeno 68 nuovi casi di infezione da coronavirus sono stati confermati nella città di Tokyo domenica, il balzo giornaliero più consistente dall’inizio della crisi sanitaria globale. Il dato è stato comunicato dal governo metropolitano della capitale giapponese, che aveva confermato 63 casi nella giornata di sabato, e 40 venerdì. Il numero totale dei contagi da Covid-19 a Tokyo è ora di 430, il più elevato tra le 47 prefettura giapponesi. Ben 27 casi sono stati registrati perso l’Ospedale generale di Eiju, che le autorità sospettano possa essere divenuto un focolaio di contagio. Sabato il totale delle infezioni registrate in Giappone ha superato la soglia di 2.500, incluse le centinaia di casi a bordo della nave da crociera Diamond Princess e i soggetti contagiati rimpatriati da Wuhan, in Cina. Nella prefettura di Chiba 20 casi di infezione sono stati confermati all’interno di una struttura per anziani. (segue) (Git)