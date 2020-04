Corea del Nord: Usa inviano velivolo spia su Penisola coreana dopo l’ultimo test balistico (3)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato una lettera al leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, la scorsa settimana, illustrando un nuovo piano per sviluppare le relazioni bilaterali. Lo hanno riferito i media di stato nordcoreani, che citano però la reazione scettica dell’influente sorella di Kim, Kim Yo-jong, secondo cui il buon rapporto personale tra i leader dei due paesi non è sufficiente a rilanciare da solo i negoziati sulla denuclearizzazione, di fatto interrotti da oltre un anno. Nella lettera, Trump “Ha illustrato il suo piano per dare una spinta alle relazioni tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e gli Stati Uniti, ed ha espresso l’intenzione di cooperare nel lavoro di contrasto alla pandemia”, recita una nota di Kim Yo-jong pubblicata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). L’annuncio della missiva segue un nuovo test balistico da parte del Nord: sabato, 21 marzo, le forze armate nordcoreane hanno lanciato due missili balistici a corto raggio dalle coste orientali del paese. Una fonte della Casa Bianca ha confermato che Trump ha inviato la missiva, “in accordo con gli sforzi di confronto con i leader globali in risposta alla pandemia in atto”. (segue) (Git)