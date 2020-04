Coronavirus: Raggi, contributo spesa è aiuto concreto a persone in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo alla spesa è "un aiuto concreto a chi è in difficoltà in questo momento: fino a 300 euro per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, fino a 400 euro per i nuclei di 3 o 4 persone e fino a 500 euro per i nuclei di 5 o più persone". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, che spiega: "È il contributo che il Comune di Roma mette a disposizione dei nuclei familiari più colpiti dalle conseguenze economiche dovute all’emergenza coronavirus. Vogliamo soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Da oggi a Roma è possibile presentare la domanda per accedere al contributo alla spesa. Si tratta di 'buoni spesa' per l’acquisto dei generi alimentari o di prima necessità - ribadisce il sindaco -. Se siete a Roma potete richiederlo compilando una domanda disponibile sul sito di Roma Capitale e inviandola entro il 16 aprile 2020. È un lavoro di squadra che abbiamo realizzato con il contributo di tutte le strutture e dei dipendenti in pochissimi giorni, non appena è stato annunciato lo stanziamento di 15 milioni per Roma da parte del Governo". Il sindaco Raggi, inoltre, ringrazia "fin da ora i Municipi con i quali procederemo all'esame delle domande e alla distribuzione dei contributi. Stiamo valutando anche la possibilità di attivare il versamento del contributo direttamente sul conto corrente bancario per velocizzare ulteriormente l’assegnazione del buono: al momento l’ipotesi è stata accantonata in aderenza alle linee guida dell'Anci ma non escludiamo di poterla applicare in un secondo momento. Il nostro obiettivo è raggiungere tutti, soprattutto i cosiddetti 'invisibili': si tratta di chi al momento non rientra nei criteri per essere aiutato. Per questo motivo - conclude Raggi - stiamo dialogando anche le associazioni del terzo settore e del volontariato. Nessuno deve rimanere indietro; nessuno deve rimanere escluso". (Rer)