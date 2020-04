Coronavirus: Lamorgese, ce la stiamo mettendo tutta, tutelare classi più deboli e fragili

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite a "DiMartedì" su La7, in merito al rischio di tensioni sociali, ha sottolineato: "Noi ce la stiamo mettendo tutta perché comprendiamo che è un momento difficile, non soltanto per i lavoratori che sono in cassa integrazione" ma anche per quelle "classi più deboli e fragili che vivevano di lavori occasionali e che certamente vanno tutelati in questa fase di difficoltà economiche per il Paese". Proprio per evitare crisi ulteriori, "abbiamo visto gli assalti ai supermercati, dobbiamo essere fermi nel sanzionare episodi di questo genere, comprendendo lo stato di difficoltà in cui si trovano in questo momento tanti italiani''. Alla domanda, poi, su come stia vivendo il suo ruolo di ministro, la titolare del Viminale, ha risposto: "Lo sto vivendo con grande senso di responsabilità perché essere ministro dell'Interno in questo momento è estremamente difficile, ma io lo vivo con il senso delle istituzioni". (Rin)