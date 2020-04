Coronavirus: commissione Regione Lazio approva misure economiche per crisi Covid-19 (2)

- "Lo strumento utilizzato per erogare le risorse economiche è il 'Fondo rotativo piccolo credito' (Frpc), nell'ambito del Fondo di Fondi 'Fare Lazio' sostenuto dal Por Fesr Lazio 2014-2020, nel quale viene attivata una nuova sezione (la quinta), con una dotazione di 55,51 milioni di euro - continua la nota del Consiglio regionale del Lazio -. Anche questa nuova sezione, denominata 'Emergenza Covid-19 – Finanziamenti per la liquidità delle Mpmi', è affidata in gestione al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Artigiancassa e Medio credito centrale ed è destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall'epidemia di coronavirus per la copertura del fabbisogno di liquidità. Un requisito fondamentale per accedere agli aiuti regionali, infatti, è quello di 'avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno 10 mila euro in conseguenza dei danni subiti a causa dell'emergenza Covid-19'. Allegato allo schema di delibera - si legge ancora nella nota -, il documento che contiene gli indirizzi e i criteri dei finanziamenti da erogare, a partire dall'individuazione dei destinatari: le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) che hanno fino a 9 dipendenti, inclusi i liberi professionisti, i consorzi e le reti di impresa, costituite prima dell'8 marzo 2020, la cui attività imprenditoriale è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, purché abbiano la sede operativa nel Lazio, non siano operanti in settori considerati 'non etici' e 'fuori campo di applicazione del Regolamento Ue 1407/2014 de minimis'. Inizialmente, tra i requisiti richiesti era previsto anche quello di non aver già ottenuto uno o più finanziamenti a valere sul Fondo rotativo piccolo credito, ma durante il dibattito la commissione ha deciso di eliminare questo punto per allargare ancora di più la platea dei destinatari". (segue) (Com)