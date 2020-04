Tlc: Inwit, Tournon presidente e Ferigo ad e dg, da oggi piena efficacia fusione con Vodafone Tower

- Inwit comunica che in data odierna ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Vodafone Towers srl in Inwit sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali e contabili. Inwit è da oggi controllata congiuntamente da Tim spa e da Vodafone Europe B.V. (con una partecipazione ciascuna del 37,5 per cento del capitale sociale) attraverso il patto parasociale sottoscritto in data 25 marzo 2020 e non è più soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tim spa. A decorrere dalla data odierna entra, quindi, in vigore il nuovo statuto sociale approvato dall’Assemblea dei soci in data 19 dicembre 2019, nel testo, come successivamente modificato ai fini di un adeguamento normativo dal Consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2020. INWIT comunica altresì che in data odierna si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato presidente Emanuele Tournon e amministratore delegato Giovanni Ferigo, che riveste anche il ruolo di direttore generale, e ha conferito a quest’ultimo i relativi poteri. (segue) (Com)