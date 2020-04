Coronavirus: la pandemia colpisce il 92 per cento delle industrie nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indagine il 92 per cento delle industrie sta registrando effetti negativi. Di questo totale, il 40 per cento delle società risulta fortemente colpite, il 27 per cento mediamente colpite e 25 per cento meno colpite. Solo il 5 per cento delle industrie non ha risentito della pandemia e il 3 per cento ha riportato impatti positivi. Per quanto riguarda il calo della domanda, il 79 per cento delle industrie ha notato una riduzione degli ordini. Più della metà delle aziende (53 per cento) afferma che la caduta è stata intensa. Solo il 7 per cento ha dichiarato di aver registrato un aumento della domanda per i propri prodotti. Per quanto riguarda l'ottenimento di materie prime o forniture, l'86 per cento ha dichiarato di aver riscontrato difficoltà. (segue) (Nys)