Coronavirus: la pandemia colpisce il 92 per cento delle industrie nazionali (4)

- Per contenere il contagio di coronavirus nella gran parte del territorio brasiliano è in vigore la misura del "distanziamento sociale", che prevede la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali come ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari. La misura è entrata in vigore tra il 20 e il 24 marzo in tutti i 27 stati della federazione brasiliana su disposizione dei governatori di ciascuno stato. Misure analoghe sono state adottate, per quanto di propria competenza dai prefetti di tutte le capitali di stato e molti municipi del paese. Lo scorso 27 marzo, tuttavia, i governatori degli stati di Mato Grosso, Rondonia e Santa Catarina hanno disposto la riapertura di tutte le attività economiche e la ripresa del trasporto pubblico sul territorio, mantenendo la sola raccomandazione di isolamento domiciliare per gli anziani e i cittadini in fascia di rischio. (segue) (Nys)