Coronavirus: la pandemia colpisce il 92 per cento delle industrie nazionali (6)

- Intanto il ministero della Salute brasiliano ha divulgato alle 16,15 di oggi, ora locale, il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Sommando i dati provenienti dai dipartimenti della Salute di ciascuno stato, il numero complessivo di contagi è salito a 4830. Il numero dei morti ha raggiunto la cifra di 175. Il tasso di letalità del Covid-19 (rapporto tra il numero di ammalati e il numero di morti) è del 3,5 per cento. La maggior parte dei casi, 1517, sono stati registrati nello stato di San Paolo, dove si registrano anche 113 morti. Secondo stato per numero di infettati, 709, quello di Rio de Janeiro, che conta anche 21 morti. seguito dallo stato di Cearà, con 382 contagi e 5 morti, dal Distretto federale con 317 contagi e 3 morti, Minas Gerais con 275 contagi e 2 morti . Rio Grande do Sul con 274 contagi e 4 decessi. (Nys)