Usa: senatori democratici chiedono a Mnuchin controllo su fondi salva aziende

- I principali senatori democratici degli Stati Uniti hanno invitato il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, a garantire il controllo sul fondo da 500 miliardi di dollari destinato ad aiutare le aziende colpite dalla crisi economica causata dal coronavirus. Il fondo, istituito nell'ambito di una proposta di legge di stimolo di oltre 2.000 miliardi di dollari (il presidente Usa, Donald Trump, ha sottoscritto la legge la scorsa settimana) è diventato un punto di contesa per i democratici che temevano che le versioni precedenti della proposta offrissero a Mnuchin troppa discrezione su come spendere i fondi. Dopo trattative molto tese, i repubblicani e Mnuchin si sono accordati per aggiungere un ispettore generale che possa sovrintendere a quel fondo, nonché un comitato congressuale.(Nys)