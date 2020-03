Imprese: Amazon e Microsoft in controtendenza, chiudono in positivo il trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Microsoft e Amazon hanno chiuso il primo trimestre dell'anno in positivo, mentre quasi tutti i colossi tecnologici hanno subito uno dei più grandi sell-off del mercato degli ultimi decenni a causa dell’impatto del coronavirus. Le azioni di Microsoft ha chiuso con un ribasso dello 0,00006 per cento negli ultimi tre mesi, mentre Amazon è aumentato del 5,43 per cento durante il primo trimestre peggiore del mercato, secondo FactSet. La volatilità ha causato i ribassi dei colossi tecnologici: Apple ha chiuso il 13,4 per cento in rosso mentre Alphabet ha perso il 13,25 per cento dal valore di inizio anno. Il rialzo di Amazon è legato alla crescita esponenziale del mercato online e delle consegne, mentre Microsoft, come anche Amazon, ha visto un ottimo rialzo dei suoi servizi cloud.(Nys)