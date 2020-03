Usa: Fda autorizza kit per test coronavirus in due minuti

- La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa che si occupa di sicurezza alimentare e sanitaria, ha approvato con un procedimento di emergenza un kit prodotto da Bodysphere in grado di rilevare un’infezione da Covid-19 in due minuti. Grazie ai laboratori commerciali, l'accesso ai test è migliorato negli Stati Uniti, ma il tempo medio di attesa per i risultati di un paziente è di quattro o cinque giorni, con alcuni casi che richiedono più di una settimana. Questi test potrebbero aiutare le persone a sapere se sono in grado di tornare al lavoro, nonché aiutare i ricercatori a tracciare la scala e il tasso di mortalità della malattia - dati chiave per le politiche attuali e future sulla pandemia. Inoltre sono particolarmente utili per determinare se gli operatori sanitari hanno una certa immunità e sono a minor rischio se tornano al lavoro. Tuttavia scrive “Axios”, i test di due minuti di Bodysphere possono rilevare il coronavirus solo nelle persone che hanno l'infezione da diversi giorni, il che significa che il test non può essere usato troppo presto quando il corpo non ha prodotto abbastanza anticorpi.(Nys)