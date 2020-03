Coronavirus: Brasile, bilancio contagiati in sale a 5.717, 201 i morti (2)

- Per contenere il contagio di coronavirus il ministero della Salute brasiliano ha emanato lo scorso 13 marzo una circolare in cui vengono regolati i criteri di isolamento e quarantena cui le autorità dei 27 stati e 5570 municipi devono attenersi per la gestione dei pazienti che abbiano contratto la Covid-19 o per i quali è in corso la verifica di contagio. Per i pazienti che non sono considerati sospetti o ammalati, il ministero raccomanda invece come prevenzione solo una serie di misure igieniche di base, come lavare spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone, utilizzare fazzoletti monouso per l'igiene nasale, coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si starnutisce o si tossisce, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca prima di igienizzare le mani. Ai cittadini inclusi nelle fasce di rischio (anziani, immunodepressi, pazienti affetti da malattie croniche) il ministero raccomanda di rimanere in case ed evitare il contatto con le persone. (segue) (Brb)