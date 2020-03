Coronavirus: la pandemia colpisce il 92 per cento delle industrie nazionali (3)

- Secondo l'indagine della Confindustria brasiliana quasi tre società su quattro (73 per cento) incontrano difficoltà nel procedere con pagamenti ordinari - tasse, fornitori, stipendi, bollette e affitto. Il 61 per cento delle aziende ha riferito di aver visto un peggioramento nell'accesso al credito. Finora solo il 15 per cento delle aziende oggetto di indagine ha licenziato dipendenti. La Cni, tuttavia, avverte che le industrie non saranno in grado di mantenere l'occupazione a lungo se non saranno assunte azioni rilevanti per aiutare la popolazione e le aziende. "È anche necessario stabilire con urgenza una strategia per promuovere una ripresa responsabile, sicura e graduale dell'attività economica. Gli impatti sono significativi e non possono essere sostenuti dall'industria per molto tempo", ha fatto sapere Cni in una nota. (segue) (Nys)