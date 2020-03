Coronavirus: la pandemia colpisce il 92 per cento delle industrie nazionali (5)

- Negli stati di San Paolo e Rio de Janeiro, e nelle rispettive capitali, città dove si concentra la stragrande maggioranza dei casi del paese, le misure restrittive sono stata attuata gradualmente, fino alla disposizione di chiusura totale a partire dal 24 marzo e fino al 7 aprile. I governatori Joao Doria e Wilson Witzel hanno tuttavia sottolineato che la quarantena potrebbe essere estesa. A causa della crescita del numero di contagi soprattutto nelle due capitali i governatori hanno annunciato nelle ultime ore l'ipotesi di poter disporre la misura del 'lockdown' ovvero affiancare alla disposizione di chiusura delle attività non essenziali anche il divieto per i cittadini a lasciare le proprie abitazioni prevedendo controlli di polizia specifici e sanzioni per chi viola la quarantena. (segue) (Nys)