Usa: nuove proiezioni della Casa Bianca, tra i 100.000 e i 240.000 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in una conferenza stampa che le prossime due settimane negli Stati Uniti saranno "molto dolorose" e che vuole che "ogni americano sia preparato per i giorni che ci aspettano". La Casa Bianca ha inoltre diffuso nuove proiezioni sui morti: tra i 100.000 e i 240.000 cittadini Usa potrebbero morire a causa del coronavirus, nonostante siano state adottate linee guida molto rigide sul distanziamento sociale e sulla chiusura dei negozi. Inoltre le nuove analisi del governo statunitense rinunciano alla riapertura del Paese per Pasqua, come annunciato da Trump domenica scorsa, mentre sostengono che le restrizioni resteranno in vigore per trenta giorni, fino al 30 aprile. (Nys)