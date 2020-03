Usa: Trump chiede al congresso finanziamento piano di rilancio infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici repubblicani degli Stati Uniti hanno sostenuto di non volersi sbilanciare in nuovi piani di di emergenza per combattere il coronavirus, al contrario dei democratici che invece continuano a spingere per nuovi aiuti. Al contrario il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta chiedendo al Congresso di approvare un provvedimento da 2.000 miliardi di dollari (la stessa cifra della legge appena approvata per mitigare l’impatto del coronavirus) per rilanciare le infrastrutture. Su Twitter Trump Trump ha chiesto al Congresso di approvare un massiccio piano da 2.000 miliardi di dollari per ricostruire le strade, i ponti e le altre infrastrutture del Paese: si tratta di un progetto che ha annunciato sin dall’inizio della sua amministrazione ma finora non è riuscito a portare a termine.(Nys)