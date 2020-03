Imprese: Xerox abbandona tentativo di acquisto di Hp per 35 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di stampanti Usa Xerox ha abbandonato la sua offerta ostile da 35 miliardi di dollari in contanti per rilevare HP Inc, gruppo che produce computer e stampanti. A far cambiare idea al gruppo Usa è l’epidemia di coronavirus che ha rallentato la crescita economica e le vendite. La decisione di Xerox è arrivata dopo che il gruppo ha detto all'inizio di questo mese che avrebbe posticipato gli incontri con gli azionisti di Hp per concentrarsi sulla gestione della pandemia di coronavirus.(Nys)