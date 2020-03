Coronavirus: Lamorgese, situazione stabile, fa ben sperare

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite a "DiMartedì" su La7, commentando gli ultimi dati sull'emergenza coronavirus, ha detto: "La situazione, anche se i dati sono fluttuanti, mi sembra che sia abbastanza stabile rispetto ai giorni scorsi. Ciò ci fa ben sperare per i prossimi giorni". La Lombardia, ha proseguito, "è stata certamente la Regione più colpita ma io penso che il contagio si sta estendendo in questo periodo a macchia di leopardo. Per fortuna, ancora al Sud non ci sono numeri elevatissimi, noi seguiamo con molta attenzione la situazione, io parlo giornalmente con prefetti, sindaci e presidenti di Regione e quindi cerchiamo di tenere la situazione sotto controllo". La titolare del Viminale ha inoltre aggiunto: "Spero che tutte le iniziative poste in essere impediranno una diffusione massiva al Sud, sono tanti gli accorgimenti predisposti sia da parte del governo che delle Regioni". (Rin)