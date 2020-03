Coronavirus: Lamorgese, serve tempo e cautela, fatti 3 milioni di controlli ma sanzioni in calo

- ll ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite a "DiMartedì" su La7, ha spiegato che "non dobbiamo pensare che tutto finirà, ci vuole un po' di tempo. Occorre cautela. Teniamo conto che andiamo incontro alla bella stagione, alla Pasqua. Questo - ha evidenziato - è il momento più delicato. Il momento in cui bisogna porre ancora più attenzione ai propri comportamenti". Quindi, il ministro ha chiarito: "Io sono ferma e determinata. Dal 10 al 20 marzo ci sono stati 3 milioni circa di controlli e le sanzioni amministrative sono abbastanza diminuite, circa 22 mila in dieci giorni, non sono moltissime, mente nel primo periodo erano circa 120 mila".(Rin)