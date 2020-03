Coronavirus: Conte, con Merkel visioni diverse, Europa offra risposta adeguata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla proposta del cancelliere tedesco Angela Merkel di utilizzare il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) per far fronte alla crisi economica derivante dall'emergenza coronavirus, ha chiarito che in questo caso si tratta di uno "shock simmetrico", una "sfida globale" che richiede non si ricorra "a strumenti vecchi per accompagnare i singoli Stati verso processi virtuosi finanziari". Il premier lo ha detto nel corso di un'intervista alla televisione tedesca "Ard" poi rilanciata sulla sua pagina Facebook. "Chiariamo che l'Italia ha sempre pagato i suoi debiti e continuerà a pagare", ha precisato per poi riconoscere che con Angela Merkel "abbiamo espresso due visioni diverse durante nostra discussione". E rivolgendosi ai telespettatori tedeschi ha aggiunto: "Stiamo scrivendo una pagina di un libro di storia dall'impatto devastate su tutti i sistemi sanitari, economici e sociali. L'Europa - ha concluso - deve dimostrare se riesce ad offrire una risposta adeguata all'altezza dei suoi compiti".(Rin)