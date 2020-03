Coronavirus: Lamorgese, spero che potremo andare in vacanza in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite a "Di Martedì" su La7, alla domanda se in estate sarà possibile andare in vacanza, ha risposto: "Ora non dobbiamo cedere ed essere fermi nel rispettare le prescrizioni. Certamente, dopo Pasqua, entro aprile, vedremo i dati come andranno e verranno prese delle decisioni a livello di comitato tecnico e di governo. Mi auguro che per l'estate potremo andare in vacanza ma di sicuro questo periodo lascerà qualcosa in ognuno di noi. Dobbiamo - ha concluso - cambiare stile di vita e fare in modo di non ricadere" in una situazioni così. (Rin)