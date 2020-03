Ue: Farnesina accoglie con soddisfazione avvio della nuova missione Irini

- La Farnesina accoglie con soddisfazione la decisione adottata oggi dal Consiglio dell’Unione europea di lanciare la nuova operazione europea nel Mediterraneo, denominata Eunavfor Med Irini. Irini sostituirà l’operazione Sophia, in scadenza il 31 marzo, e avrà come compito principale l’attuazione dell’embargo sulle armi, da qualunque parte provengano, imposto dall'Onu nei confronti della Libia, attraverso l’uso di mezzi aerei, satellitari e marittimi. L'operazione Irini – che non prevede porti di sbarco in Italia in caso di salvataggi in mare – è quindi chiamata in primo luogo a sostenere gli sforzi internazionali a sostegno di una duratura ed equilibrata soluzione del conflitto in Libia. Il Comando operativo sarà collocato a Roma e il comandante dell’operazione sarà l’ammiraglio di divisione della Marina militare italiana Fabio Agostini. L’Unione europea compie così un passo concreto a sostegno del processo di Berlino e di una soluzione politica al conflitto libico. Si tratta di un risultato importante, al quale il ministro Luigi Di Maio ha sin dal principio fornito un contributo sostanziale nei continui contatti con i suoi omologhi europei.(Com)