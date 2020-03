Coronavirus: Solinas, piano da un miliardo per rilanciare sistema economico della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello alla coesione di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, delle organizzazioni sindacali e datoriali, per combattere l'emergenza non solo sul fronte sanitario, ma anche su quello economico sociale e del lavoro che avrà bisogno di un piano straordinario da un miliardo di euro. Lo ha lanciato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ai capigruppo in Consiglio regionale, con i quali si è riunito in videoconferenza nel pomeriggio. E' stato lo stesso presidente Solinas, aprendo il consueto punto-stampa della sera, a comunicare ai giornalisti il contenuto del suo intervento. "Occorre mettere in campo - ha detto Solinas - misure che assicurino liquidità in tempi brevissimi ai cittadini e alle imprese per dare risposta a questa grande emergenza che si sta manifestando in interi e vasti settori dell'economia e della società sarda. Autonomi, stagionali, artigiani commercianti, partite Iva che non possono sviluppare attività e reddito oggi necessitano di un sostegno immediato e dignitoso per garantire sostentamento alle proprie famiglie. Questa è l'emergenza nell'emergenza e non può attendere, esattamente come quella sanitaria". (segue) (Rin)