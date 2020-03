Usa: Wall Street chiude il peggior trimestre dalla crisi del 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni quotate sulla borsa statunitense hanno chiuso il loro peggior trimestre dalla crisi finanziaria del 2008, un colpo al mercato che pochi investitori avrebbero potuto prevedere all'inizio dell'anno, quando l'economia Usa continuava a crescere con un passo mai visto prima. Solo pochi mesi fa, i gestori dei portafogli di azioni erano ottimisti sul fatto che l'economia globale avrebbe continuato a crescere per tutto il 2020. Gli Stati Uniti e la Cina sembravano aver fatto progressi per arrivare a un accordo commerciale e le banche centrali di tutto il mondo sembravano pronte a mantenere i tassi di interesse stabili. Tuttavia la pandemia di coronavirus ha cancellato tutte le previsioni, investendo tutto il mondo, anche se all'inizio i principali osservatore credevano che l'emergenza avrebbe colpito soltanto la Cina e non tutto il mondo. (segue) (Nys)