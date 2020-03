Coronavirus: Stefania Craxi (FI), polemiche false nel Consiglio regionale della Lombardia

- Si chiede all’opposizione responsabilità e collaborazione "mettendo da parte bandiere e appartenenze", ma poi si "tenta di sovvertire la realtà dei fatti". Lo afferma Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri. "Lo si chiede - afferma Stewfania Craxi - talvolta andando anche ben al di là del dovuto, equivocando queste per un silenzio accondiscendente che non consente proposte. Ma per tutta coerenza registriamo le dichiarazioni strumentali e pretestuose dell’opposizione di centrosinistra nel Consiglio regionale della Lombardia dirette al presidente, Attilio Fontana, e all’assessore Gallera e, per il loro tramite, all’intero centrodestra. Condivido - aggiunge Craxi - lo spirito nazionale che dovrebbe animare questa fase e i prossimi mesi. E' vero, non è tempo delle polemiche. Proprio per questo da oltre un mese tentiamo, inascoltati, tant’è vero che si è reso necessario un intervento istituzionale, di mettere a disposizione del Paese le nostre idee e le nostre proposte, considerato che quelle altrui, pur in una situazione emergenziale, né abbondano né brillano per tempestività, efficacia e originalità. Domani, con l’incontro tra Conte e i leader del centrodestra capiremo se questo è possibile o meno". (segue) (Com)