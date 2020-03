Italia-Ue: Conte, no a ricorso a Mes perché coronavirus shock simmetrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus è uno shock simmetrico, che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Ue: per tale motivo, non si può ricorrere al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) come strumento di salvataggio. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva tedesca “Ard”, trasmessa questa sera. Secondo Conte, infatti, il Mes è stato sviluppato in passato per intervenire in singoli Stati membri in crisi a causa di problemi finanziari. (Res)