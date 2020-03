Usa-Iran: Pompeo apre a possibile allentamento sanzioni contro Teheran

- Gli Stati Uniti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di allentare le sanzioni economiche contro l’Iran e altri paesi per consentire loro di affrontare la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una conferenza stampa. Le dichiarazioni di Pompeo mostrano un leggero cambiamento di tono da parte di Washington nei confronti di Teheran dopo che nei giorni scorsi il dipartimento del Tesoro ha imposto nuove sanzioni contro 20 entità iraniane che sarebbero legate alle azioni dei miliziani sciiti in Iraq. Parlando con i giornalisti, Pompeo ha sottolineato che le forniture umanitarie e mediche sono esenti dalle sanzioni che Washington ha reintrodotto nel maggio 2018 dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano. L’Iran è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus con 44.606 contagi e 2.898 decessi.(Res)