Coronavirus: Fnm, allo stato attuale emergenza non avrà impatto significativo su andamento economico di medio periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il perdurare dell'emergenza e le conseguenti misure precauzionali potrebbero incidere anche sensibilmente sulla prospettiva di crescita futura dell’economia sia a livello locale che internazionale. Allo stato attuale non si ritiene che la situazione determinata da tale emergenza possa aver un impatto significativo sull'andamento economico di medio periodo e sulla continuità aziendale delle società del Gruppo Fnm". È quanto si legge nella nota di Ferrovie Nord Milano che accompagna l'approvazione del bilancio d'esercizio consolidato al 31 dicembre 2019. "Gli effetti di breve periodo sul Gruppo, i cui business principali relativi all’attività di noleggio di materiale rotabile e alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria non sono sostanzialmente impattati dall’emergenza in corso, incidono principalmente sul trasporto su gomma e con maggiore rilevanza sulla partecipata Trenord", si legge ancora. (Rem)