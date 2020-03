Tlc: Inwit, Tournon presidente e Ferigo ad e dg, da oggi piena efficacia fusione con Vodafone Tower (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’unione delle infrastrutture passive di Tim e Vodafone nasce oggi la più grande società delle torri in Italia - sottolinea il neo presidente della società, Emanuele Tournon -. Inwit ha le capacità tecniche e le risorse per realizzare una rete di telecomunicazioni a disposizione degli operatori che, anche grazie alle nuove tecnologie, rappresenterà per l’Italia un fattore importante di competitività e di crescita", ha aggiunto Tournon. "Oggi nasce un campione nazionale delle infrastrutture per le Tlc", sottolinea l’amministratore delegato della società, Giovanni Ferigo. "Inwit con le sue 22 mila torri, dislocate capillarmente su tutto il territorio nazionale - afferma Ferigo - permetterà agli operatori del mercato un’accelerazione nel roll out del 5G e di tutte le tecnologie wireless (telefonia mobile, Fixed Wireless Access, Internet of Things), contribuendo in questo modo alla riduzione del digital divide". (Com)