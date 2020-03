Usa: Wall Street chiude il peggior trimestre dalla crisi del 2008 (2)

- L'indice S&P 500 ha chiuso con un calo di 42,06 punti, ovvero dell'1,6 per cento, a 2.584,59, registrando una perdita del 20 per cento per il trimestre, il suo più grande declino trimestrale dal 2008. Il Dow Jones è sceso di 410,32 punti, ovvero dell'1,8 per cento, a 21.917,16 e ha perso 23 per cento nel trimestre, il suo peggior risultato dal 1987. Il Nasdaq è scivolato di 74,05 punti, o l'0,1 per cento, a 7.700,10 e ha chiuso il trimestre in calo del 14 per cento. (Nys)